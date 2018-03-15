На Чернігівщині за кілька днів рятувальники відкачали більше мільйона літрів талої води

Чернігівщина потерпає через відлигу. У регіоні підтоплені села. Подвір'я, погреби, сараї та житлові будинки у воді.

Надзвичайники вже відкачали більше мільйона літрів води внаслідок відлиги.

"Залучалися (рятувальники та техніка – 24) для надання допомоги громадянам по відкачуванню талих вод з підтоплених приватних житлових будинків, споруд господарського призначення, а також присадибних ділянок. Такі випадки мали місце у райцентрі Козелець, місті Остер та селі Мостище цього ж району, та в Чернігові", – повідомив речник ДСНС у Чернігівській області Роман Хропатий.

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Водночас, за пронозами синоптиків, у найближчі дні зима повернеться в Україну. У вихідні сильних снігопадів, хуртовин й ожеледиці очікують практично у всіх регіонах. Температура опуститься до 5° С, подекуди 10° С градусів морозу. Усе через два циклони з півночі та південного заходу, які зустрінуться саме на території України.