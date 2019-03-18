На Черниговщине занялась свалка

Пожар случился на свалке в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области. В 16 часов 20 минут пожарные города Новоселица получили сообщение о возгорании.

Для ликвидации пожара на место происшествия направили дежурную бригаду спасателей. Также для тушения пожара привлекли один бульдозер и две единицы спецтехники.

Читайте также: Мариупольцы сообщили о масштабном пожаре на "Азовстали": это оказалось технологическим процессом

В пресс-службе ДСНС Украины отметили, что пожар распространился на площадь в один гектар. Спасателям удалось локализовать очаг. Продолжается ликвидация очагов возгорания.

Причины возникновения пожара определяют компетентные службы.



Свалка занялась примерно в 16 часов в воскресенье // ДСНС Украины

Стоит заметить, что накануне чрезвычайники сообщали о повышенной огневой опасности в связи с возгораниями природных экосистем. На неделе спасатели ликвидировали 12 пожаров. Часть из них вызвана небрежным обращением местных жителей с огнем из-за сожжения сухой травы.

Чрезвычайники обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем дома, на открытых территориях и у торфяников.

Добавим, что согласно законодательству Украины, самовольное выжигание сухой травы и другой растительности или их остатков предусматривает наказание в виде штрафа.