На Чернігівщині зайнялося сміттєзвалище

Пожежа трапилася на сміттєзвалищі у селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. О 16 годині 20 хвилин пожежники міста Новоселиця отримали повідомлення про загорання.

Для ліквідації пожежі на місце події направили чергову бригаду рятувальників. Також для гасіння пожежі залучили один бульдозер та дві одиниці спецтехніки.

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У прес-службі ДСНС України зазначили, що пожежа поширилась на площу в один гектар. Рятувальникам вдалося локалізувати вогнище. Триває ліквідація осередків займання.

Причини виникнення пожежі визначають компетентні служби.



Сміттєзвалище зайнялося приблизно о 16 годині у неділю // ДСНС України

Варто зауважити, що напередодні надзвичайники повідомляли про підвищену вогневу небезпеку у зв'язку з займаннями природних екосистем. На тижні рятувальники ліквідували 12 пожеж. Частина з них викликана недбалим поводженням місцевих жителів з вогнем через паління сухої трави.

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Надзвичайники вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки та проявляти обережність у поводженні з вогнем вдома, на відкритих територіях та біля торфовищ.

Додамо, що відповідно до законодавства України, самовільне випалювання сухої трави та іншої рослинності або їх залишків передбачає покарання у вигляді штрафу.