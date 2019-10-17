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      На что рассчитывают украинцы, чтобы достойно жить на пенсии: детали в цифрах

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      Виктор Янукович выбрал восточный вариант развития, за что и был изгнан из страны. Ему на смену пришел проевропейский Петр Порошенко. Теперь Владимир Зеленский, и тоже будто бы с европейским вектором. Но объединяет их всех то, что обычный украинский пенсионер на них не рассчитывает. Детали – в материале в цифрах.

      11,3 миллиона – именно столько насчитывается граждан украины пенсионного возраста.

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      Из низ 2,5 миллиона продолжают работать. Интересно, что среди работающих пенсионеров 1,3 миллиона – это женщины.

      пенсіонери
      Сколько пенсионеров продолжают работать

      Средняя пенсия украинского пенсионера – 3 тысячи гривен, а это всего лишь 100 гривен в день.

      пенсія
      Средняя пенсия в Украине

      Лишь 8% украинцев рассчитывает на то, что смогут достойно прожить на пенсию. 80% украинцев вообще не рассчитывают на государство и его помощь.

      Соответственно, чтобы достойно жить на пенсии:

      ► 38% украинцев будут продолжать работать;
      ► 11% надеются на помощь детей;
      ► 8% будут рассчитывать на накопительную пенсию;
      ► 5% будут рассчитывать на выручку со сдачи в аренду недвижимости.

      пенсія
      На что рассчитывают украинцы, чтобы достойно жить на пенсии

      Данные: Пенсионный фонд украины.

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины Деньги Пенсионный фонд Работа Пенсия
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