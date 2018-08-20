На День Независимости пограничники усилят охрану на Донбассе

В период празднования Дня Независимости 24 августа будет усилена охрана границ Украины, а также в контрольных пунктах на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Кроме пунктов пропуска на государственной границе, мероприятия также будут осуществляться в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, а также на административной границе с аннексированным Крымом.

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Как отметили пограничники, постоянно будет проводиться мониторинг оперативной ситуации для предупреждения террористических угроз, и пограничные отряды будут усилены дополнительными нарядами.

"Во время движения лиц и транспортных средств будет проводиться подробная обзорная работа. Кроме того, к проверке активно будут привлекать кинологов со служебными собаками для обнаружения незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. Будет осуществляться тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи границы", – добавили в Госпогранслужбе.