На День Незалежності прикордонники посилять охорону на Донбасі

У період святкування Дня Незалежності 24 серпня буде посилена охорона кордонів України, а також в контрольних пунктах на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Окрім пунктів пропуску на державному кордоні, заходи також здійснюватимуться в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення Операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях, а також на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Читайте також: ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на Донбасі

Як зазначили прикордонники, постійно буде проводитись моніторинг оперативної ситуації для попередження терористичних загроз, і прикордонні загони будуть посилені додатковими нарядами.

"Під час руху осіб та транспортних засобів проводитиметься детальна оглядова робота. Крім того, до перевірки активно залучатимуть кінологів зі службовими собаками задля виявлення незаконного переміщення зброї та вибухових речовин. Здійснюватиметься ретельна перевірка документів осіб та транспортних засобів, які будуть перебувати поблизу кордону", – додали у Держприкордонслужбі.