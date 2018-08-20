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На День Незалежності прикордонники посилять охорону на Донбасі

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Прикордонна служба України посилить заходи безпеки у День Незалежності.
Прикордонна служба України посилить заходи безпеки у День Незалежності. / Державна прикордонна служба

У період святкування Дня Незалежності 24 серпня буде посилена охорона кордонів України, а також в контрольних пунктах на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Окрім пунктів пропуску на державному кордоні, заходи також здійснюватимуться в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення Операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях, а також на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

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Як зазначили прикордонники, постійно буде проводитись моніторинг оперативної ситуації для попередження терористичних загроз, і прикордонні загони будуть посилені додатковими нарядами.

"Під час руху осіб та транспортних засобів проводитиметься детальна оглядова робота. Крім того, до перевірки активно залучатимуть кінологів зі службовими собаками задля виявлення незаконного переміщення зброї та вибухових речовин. Здійснюватиметься ретельна перевірка документів осіб та транспортних засобів, які будуть перебувати поблизу кордону", – додали у Держприкордонслужбі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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