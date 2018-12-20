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      На Днепропетровщине мать с ребенком на руках выпрыгнула из окна

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      Фото с места происшествия
      Фото с места происшествия / 1tv.kr.ua

      20 декабря в Кривом Роге мать с ребенком на руках выпрыгнула из окна 10 этажа.

      Об этом сообщает полиция Кривого Рога.

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      Оба от полученных травм погибли сразу на месте. Женщине было 28 лет, а ее сыну – четыре. Жила она в соседнем доме.

      В полиции уже открыли уголовное производство по статье самоубийство.

      Что именно могло вызвать это, мы устанавливаем. Продолжается досудебное расследование,
      – заявила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

      Видеокомментарий спикера Нацполиции

       

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Кривого Рога
      Источник: 24 канал
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