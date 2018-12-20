На Днепропетровщине мать с ребенком на руках выпрыгнула из окна

20 декабря в Кривом Роге мать с ребенком на руках выпрыгнула из окна 10 этажа.

Об этом сообщает полиция Кривого Рога.

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Оба от полученных травм погибли сразу на месте. Женщине было 28 лет, а ее сыну – четыре. Жила она в соседнем доме.

В полиции уже открыли уголовное производство по статье самоубийство.

Что именно могло вызвать это, мы устанавливаем. Продолжается досудебное расследование,

– заявила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Видеокомментарий спикера Нацполиции