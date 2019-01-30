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      На Днепропетровщине школьница внезапно умерла во время урока

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      В Каменскую умер ребенок на уроке
      В Каменскую умер ребенок на уроке / Скриншот из видео

      В Каменском, что на Днепропетровщине, во время занятий танцами в Центре творчества скончалась 9-летняя школьница.

      Девочке стало плохо посреди урока, она потеряла сознание и, не дождавшись приезда "скорой", школьница скончалась, передает местный 34 канал.

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      По словам учителей, ребенок никогда не жаловался на здоровье и занимался танцами в течение пяти лет. Однако, по данным медиков, девочка умерла из-за продолжительной болезни.

      К ней подбежала руководитель кружка, начала делать искусственное дыхание, массаж сердца. К сожалению, на момент приезда "скорой", она констатировала биологическую смерть с предварительным диагнозом рефлюкс,
      – рассказала директор Центра внешкольной работы и детского творчества Оксана Гунько.

      Сейчас правоохранители выясняют причину смерти.

      "В рамках открытого уголовного производства с квалификацией статьи 115, с пометкой "несчастный случай", - сказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отделения полиции Елена Тимченко.

      В Центре внешкольного образования также начали собственное расследование. Хореографа от работы не отстранили.

      Видеокомментарии о смерти девочки:

       

      Теги: Новости Украины Новости Днепра Дети и несовершеннолетние Кам'янське
      Источник: 24 Канал
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