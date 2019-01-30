На Днепропетровщине школьница внезапно умерла во время урока

В Каменском, что на Днепропетровщине, во время занятий танцами в Центре творчества скончалась 9-летняя школьница.

Девочке стало плохо посреди урока, она потеряла сознание и, не дождавшись приезда "скорой", школьница скончалась, передает местный 34 канал.

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По словам учителей, ребенок никогда не жаловался на здоровье и занимался танцами в течение пяти лет. Однако, по данным медиков, девочка умерла из-за продолжительной болезни.

К ней подбежала руководитель кружка, начала делать искусственное дыхание, массаж сердца. К сожалению, на момент приезда "скорой", она констатировала биологическую смерть с предварительным диагнозом рефлюкс,

– рассказала директор Центра внешкольной работы и детского творчества Оксана Гунько.

Сейчас правоохранители выясняют причину смерти.

"В рамках открытого уголовного производства с квалификацией статьи 115, с пометкой "несчастный случай", - сказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отделения полиции Елена Тимченко.

В Центре внешкольного образования также начали собственное расследование. Хореографа от работы не отстранили.

Видеокомментарии о смерти девочки: