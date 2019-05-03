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      На должность представителя Зеленского подали резюме более 3000 кандидатов

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      На должность представителя Зеленского подали резюме более 3000 кандидатов: как будет происходить конкурс
      На должность представителя Зеленского подали резюме более 3000 кандидатов: как будет происходить конкурс / Фото из открытых источников

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность своего представителя. На электронный адрес HR-департамента команды поступило уже более 3000 резюме.

      Среди претендентов на должность спикера журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты и актеры, говорится в ответе команды новоизбранного президента на запрос "Украинских новостей".

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      В команде Зеленского отметили, что резюме прислали широко известные в украинском обществе личности, однако фамилии не называют.

      Как будет проходить конкурс на должность представителя?

      Конкурс будут проводить в несколько этапов. После отбора по основным критериям топ-100 кандидатов получат несколько творческих заданий, например, написать доклад или записать видео на определенную тему.

      Далее по результатам творческого этапа, будет сформирован топ-10 "лучших из лучших", с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Владимир Зеленский. У Владимира Зеленского добавили, что все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.

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      В общем оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского. Организаторы конкурса не ответили на вопрос о заработной плате представителя.

      Какие официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%. В пятницу, 3 мая, в официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали результаты выборов президента Украины.

      результати виборів зеленський порошенко голосування

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
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