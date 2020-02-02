На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі

Захищений зв'язок – один із головних компонентів сучасної війни. У своєму розслідуванні InformNapalm розкрило секретний супутниковий зв'язок збройних сил РФ, який використовують для ведення бойових дій на Донбасі.

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm отримали цінну інформацію, яка для російських окупантів має секретний характер.

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Ця інформація розкриває деталі використання воєнного супутникового зв'язку ЗС РФ на окупованій території Донбасу. Відповідно до отриманих даних, зв'язок організований через два канали: цивільний та воєнний.

По цивільному каналу працюють такі абоненти, як канцелярія міністерства оборони РФ (Москва), оперативна група міністерства оборони РФ (Ростов-на Дону) та чотири пункти управління в ОРДЛО.

А також пункт управління 12-го командування резерву (Великий Лог, Ростовська область РФ), його координатор – генерал-полковник Соломатін Сергій Віталійович, позивний "Кобра".



Генерал-полковник Сергій Соломатін

Зв'язок здійснюється з використанням супутникових телефонів урядового зв'язку РФ ("Космічний зв'язок") через супутники серії "Експрес-АМ".

По воєнному каналу організований зв'язок безпосередньо з підрозділами збройних сил РФ, які на ротаційній основі перебувають на території Донбасу.

У цьому випадку використовують переносні станції зв'язку типу "Бар'єр-Т", "Білозер" і мобільні станції комплексу "Ливень". До речі, останні були зафіксовані влітку-восени 2014 року на базі так званого батальйону "Зоря" російських окупаційних військ.



База "Зорі" була на території колишнього Луганського обласного військкомату.

Ще одна фотографія станції супутникового зв'язку цього комплексу завантажена у фотоальбом російського найманця із Пскова Сергія Прилутського. Судячи з антени, це – станція Р-441-ОВ на шасі Урал.

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Така станція призначена для організації захищеного від перешкод супутникового зв'язку в інтересах військових частин і підрозділів тактичної та оперативно-тактичної ланки управління.



Світлина із соцмереж російського найманця із Пскова Сергія Прилутського (зверху)

Станція забезпечує організацію засекреченого телефонного, телеграфного, фототелеграфного зв'язку і передавання даних із різною пропускною здатністю. Вона співпрацює з аналогічними станціями, а також з такими як "Кристал", "Ливень", "Легенда". Її серійний випуск і оснащення військ розпочали у 2007 році.

Зауважимо: крім сучасних засобів супутникового зв'язку, волонтери-розвідники спільноти InformNapalm також ідентифікували російські засоби радіоелектронної розвідки, про які ми обов'язково розповімо вам в наступних випусках.

А наостанок нагадаю одну просту істину. Всі терористи та покидьки з-поміж військовослужбовців РФ, що брали участь в боях на Донбасі та захопленні Криму, мають пам'ятати: ваші злочини не мають терміну давності.

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Тепер вам доведеться все життя жити в остраху. І рано чи пізно ви будете осуджені, а наша команда зробить все, аби наблизити час розплати.