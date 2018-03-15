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На Донбасс прибыло специфическое спецподразделение российских войск

774 Читати новину українською
Вооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ

Украинская разведка сообщила, что Россия перебросила на Донбасс специальное подразделение Вооруженных сил Российской Федерации. Основная его задача – информационно-психологическое противоборство в целях информационно-психологического воздействия на личный состав подчиненных им частей и соединений так называемых "1 и 2 АК" российско-оккупационных войск.

В Минобороны сообщили, что спецподразделение прибыло 11 марта, а уже 13 марта провело масштабную, а по отдельным показателям экспериментальную акцию, направленную на боевиков российско-оккупационных войск.

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"Отмечается координированность рассылки SMS-сообщений, которые содержали признаки применения информационно-психологического воздействия в текстах агитационных призывов о повышении бдительности, предупреждения о якобы возможной активизации диверсионно-разведывательных групп ВС Украины и разъяснения относительно действий с целью предотвращения случаев попадания в плен", – говорится в сообщении Минобороны.

Теги: Новости Украины АТО Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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