На Донбасс прибыло специфическое спецподразделение российских войск

Украинская разведка сообщила, что Россия перебросила на Донбасс специальное подразделение Вооруженных сил Российской Федерации. Основная его задача – информационно-психологическое противоборство в целях информационно-психологического воздействия на личный состав подчиненных им частей и соединений так называемых "1 и 2 АК" российско-оккупационных войск.

В Минобороны сообщили, что спецподразделение прибыло 11 марта, а уже 13 марта провело масштабную, а по отдельным показателям экспериментальную акцию, направленную на боевиков российско-оккупационных войск.

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"Отмечается координированность рассылки SMS-сообщений, которые содержали признаки применения информационно-психологического воздействия в текстах агитационных призывов о повышении бдительности, предупреждения о якобы возможной активизации диверсионно-разведывательных групп ВС Украины и разъяснения относительно действий с целью предотвращения случаев попадания в плен", – говорится в сообщении Минобороны.