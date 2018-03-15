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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

На Донбас прибув специфічний спецпідрозділ російських військ

1350 Читать новость на русском
Збройні сили РФ
Збройні сили РФ

Українська розвідка повідомила, що Росія перекинула на Донбас спеціальний підрозділ Збройних сил Російської Федерації. Основне його завдання – інформаційно-психологічне протиборство задля посилення інформаційно-психологічного впливу на особовий склад підпорядкованих їм частин та з’єднань так званих "1 та 2 АК" російсько-окупаційних військ.

У Міноборони повідомили, що спецпідрозділ прибув 11 березня, а вже 13 березня провів масштабну, а за окремими показниками експериментальну акцію, спрямовану на бойовиків російсько-окупаційних військ.

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"Відмічається координованість розсилки SMS-повідомлень, які містили ознаки застосування інформаційно-психологічного впливу у текстах агітаційних закликів про підвищення пильності, попередження про нібито можливу активізацію диверсійно-розвідувальних груп ЗС України та роз’яснення щодо дій з метою запобігання випадкам потрапляння в полон", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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