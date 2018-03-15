На Донбас прибув специфічний спецпідрозділ російських військ

Українська розвідка повідомила, що Росія перекинула на Донбас спеціальний підрозділ Збройних сил Російської Федерації. Основне його завдання – інформаційно-психологічне протиборство задля посилення інформаційно-психологічного впливу на особовий склад підпорядкованих їм частин та з’єднань так званих "1 та 2 АК" російсько-окупаційних військ.

У Міноборони повідомили, що спецпідрозділ прибув 11 березня, а вже 13 березня провів масштабну, а за окремими показниками експериментальну акцію, спрямовану на бойовиків російсько-окупаційних військ.

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"Відмічається координованість розсилки SMS-повідомлень, які містили ознаки застосування інформаційно-психологічного впливу у текстах агітаційних закликів про підвищення пильності, попередження про нібито можливу активізацію диверсійно-розвідувальних груп ЗС України та роз’яснення щодо дій з метою запобігання випадкам потрапляння в полон", – йдеться в повідомленні Міноборони.