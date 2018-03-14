У лікарні помер поранений на Донбасі снайпер з Дніпра

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова від отриманого важкого поранення на Донбасі помер українських боєць 3-ї роти 1-го батальйону полку "Азов" Нацгвардії Марк Гудзовський з позивним "Упрямий".

У лікарні боєць перебував з 12 березня. Туди його доставили після важкого кульового поранення в голову від снайпера, яке він отримав при виконанні бойового завдання поблизу селища Водяне. Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро час".

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При цьому Марка змогли евакуювати вертольотом у відділення політравми лікарні Мечникова лише через два дні після поранення. І прогнози лікарів були невтішні. Куля увійшла в лоб і вийшла через потилицю, сильно ушкодивши череп і мозок. Два дні лікарі боролися за його життя, однак не зуміли врятувати.

Марк Гудзовський воював у "Азові"

Варто зазначити, що 20-річний дніпрянин Марк Гудзовський, за даними "Новинарні", був снайпером, а поранення отримав на тому ж місці невдовзі після загибелі 9 березня іншого снайпера "Азову" – Юрія Луговського "Баррета".