В больнице скончался раненый на Донбассе снайпер из Днепра

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова от полученного тяжелого ранения на Донбассе умер украинский боец 3-й роты 1-го батальона полка "Азов" Нацгвардии Марк Гудзовский с позывным "Упрямый".

В больнице боец ​​находился с 12 марта. Туда его доставили после тяжелого пулевого ранения в голову от снайпера, которое он получил при выполнении боевого задания возле поселка Водяное. Об этом сообщает местное издание "Днепр время".

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При этом Марка смогли эвакуировать вертолетом в отделение политравмы больницы Мечникова только через два дня после ранения. И прогнозы врачей были неутешительны. Пуля вошла в лоб и вышла через затылок, сильно повредив череп и мозг. Два дня врачи боролись за его жизнь, однако не сумели спасти.

Марк Гудзовский воевал в "Азове"​

Стоит отметить, что 20-летний днепрянин Марк Гудзовский, по данным "Новынарни", был снайпером, а ранения получил на том же месте вскоре после гибели 9 марта другого снайпера "Азова" – Юрия Луговского "Баррета".​