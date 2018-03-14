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Названо количество добровольцев, которые погибли на Донбассе с начала войны

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14 марта – День украинского добровольца
14 марта – День украинского добровольца

14 марта в Украине отмечается День добровольца, которые стали участниками войны на Донбассе в первые дни российской агрессии.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, за время войны на Донбассе погибли 232 добровольца. Об этом он заявил во время торжеств, посвященных Дню украинского добровольца, сообщает сайт МВД.

"Добро, сопряженное с волей, – это о вас! Мужество, честь, слава – это все о вас, добровольцы. За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших друзей", – сказал Арсен Аваков.

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По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, 2819 бывших добровольцев сейчас входят в состав полицейских подразделений.

В этот день глава МВД вручил более 50 полицейским и нацгвардейцам, которые начинали службу добровольцами, государственные награды (ордена Богдана Хмельницкого III степени, Даниила Галицкого, "За мужество" ІІІ степени, медали "Защитнику Отечества"), грамоты Верховной Рады Украины и ведомственные награды Министерства внутренних дел.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Арсен Аваков АТО
Источник: 24 Канал
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