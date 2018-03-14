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Названо кількість добровольців, які загинули на Донбасі з початку війни

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14 березня – День українського добровольця
14 березня – День українського добровольця

14 березня в Україні відзначається День добровольця, які стали учасниками війни на Донбасі в перші дні російської агресії.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за час війни на Донбасі загинули 232 добровольці. Про це він заявив під час урочистостей, присвячених Дню українського добровольця, повідомляє сайт МВС.

"Добро, поєднане з волею, – це про вас! Мужність, честь, слава – це все про вас, добровольці. За час війни 232 добровольці загинули, 799 отримали поранення. Це кожен восьмий доброволець. Це багато наших друзів", – сказав Арсен Аваков.

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За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, 2819 колишніх добровольців зараз входять до складу поліцейських підрозділів.

Цього дня глава МВС вручив понад 50 поліцейським і нацгвардійцям, які починали службу добровольцями, державні нагороди (ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Данила Галицького, "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "Захиснику Вітчизни"), грамоти Верховної Ради України та відомчі відзнаками Міністерства внутрішніх справ.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики АТО Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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