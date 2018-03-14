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"Тихо прийшов, тихо пішов": у мережі показали ліквідацію терориста на Донбасі (відео)

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Ліквідацію терориста на Донбасі зняли на відео
Ліквідацію терориста на Донбасі зняли на відео / Фото з відкритих джерел

У мережі показали відео ліквідації українським снайпером члена одного з незаконних збройних бандформувань на Донбасі.

Відповідне відео оприлюднив колишній військовий розвідник ВСУ, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, у боротьбі з терористами українським військовим допомагають новітні спецзасоби.

"Нещодавно допомогли одному підрозділу вирішити технічну потребу, яка наполовину економить фізичні запаси сил наших снайперів. Тепер немає необхідності нерухомо лежати по декілька годин, постійно спостерігаючи в оптику, коли ж ворог вийде на точку", – розповів волонтер.

Римарук зазначив, що за допомогою цих спецзасобів, українські бійці "можуть відійти в сторону, випити чай або навіть перекусити, не зводячи, при цьому, очей з ворожої позиції", адже можуть довго залишатися непоміченими.

Тепер за окупантами можна стежити через планшет або смартфон. А все завдяки ось такій мобільній камері. Що вже говорити про її застосування розвідгрупою. Не видаючи свого знаходження, підняв невелику камеру на висоту до 10 метрів, озирнувся, а далі все, як у пісні – тихо прийшов, тихо пішов,
– написав боєць.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Тероризм
Джерело: 24 Канал
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