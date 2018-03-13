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На Донбасі затримали ворога України з "ЛНР": в СБУ показали фото та відео

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На Донбасі затримали бойовика
На Донбасі затримали бойовика "ЛНР" / Фото з Facebook

Співробітники Служби безпеки України в Луганській області затримали бойовика так званої "ЛНР" під час його спроби пройти на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

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Зазначається, що затриманий бойовик є уродженцем міста Щастя Новоайдарського району Луганщини.

"Приєднався до так званої "народної міліції ЛНР" у 2015 році як розвідник і "дослужився" до командира розвідувального відділення. За інформацією СБУ бойовик вирішив в’їхати на підконтрольну українській владі територію для вирішення особистих питань. Оперативники спецслужби "взяли" зловмисника під час спроби перетину лінії розмежування", – йдеться у повідомленні.

Разом з "ЛНРівцем" був затриманий чоловік у формі працівника поліції без відповідних документів, який мав допомогти терористу пройти через блокпости.

Наразі бойовику оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Другий затриманий буде переданий представникам органу досудового розслідування для визначення його процесуального статусу. Тривають слідчі дії.

Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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