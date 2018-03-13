На Донбассе задержали врага Украины с "ЛНР": в СБУ показали фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика так называемой "ЛНР" во время его попытки пройти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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Отмечается, что задержанный боевик является уроженцем города Счастье Новоайдарского района Луганщины.

"Присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" в 2015 году как разведчик и "дослужился" до командира разведывательного отделения. По информации СБУ боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов. Оперативники спецслужбы "взяли" злоумышленника во время попытки пересечения линии разграничения", — говорится в сообщении.

Вместе с "ЛНРовцем" был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который должен был помочь террористу пройти через блокпосты.

Сейчас боевику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Второй задержанный будет передан представителям органа досудебного расследования для определения его процессуального статуса. Продолжаются следственные действия.