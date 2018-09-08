На Донбасс стягивают тяжелое вооружение, – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала танки и артиллерию на территории оккупированных Донецка и Луганска. Тяжелое вооружение размещено с нарушением линий отвода и отсутствует в районах хранения.

Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Facebook.

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Так, в Мирном наблюдатели зафиксировали 19 танков неустановленного типа; 29 единиц прицепной артиллерии неустановленного типа, а в Круглике – 4 танка Т-64.

В Совместном центре по контролю и координации отмечают, что пророссийские вооруженные формирования продолжают препятствовать деятельности патрулей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

7 сентября боевики не предоставили представителям миссии доступ для проведения мониторинга в районе Верхнешироковского,

– отметили в СЦКК.

К слову, оккупационные войска России 7 сентября более 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. В результате вражеских действий один военный погиб, еще двое получили ранения. В то же время, силы ВСУ уничтожили трех оккупантов.