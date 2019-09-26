На Донбассе 32 обстрела: есть раненые

В течение суток 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 военнослужащих получили ранения, еще 1 – боевое травмирования.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия: вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Красногоровки, Марьинки, Водяного, Песков, Опросного, Новотроицкого, Авдеевки и Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Майского, Новолуганского, Южного, Светлодарска, Золотого-4, Новотошковского, Луганского и Зайцево.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое травмирование.

От начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не было.

Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

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Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала