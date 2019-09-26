На Донбасі 32 обстріли: є поранені

Упродовж доби 25 вересня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 2 військовослужбовці отримали поранення, ще 1 – бойове травмування.

Окупанти обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї: озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 16 разів обстріляли позицій Об'єднаних сил поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Авдіївки та Новогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого, Новолуганського, Південного, Світлодарська, Золотого-4, Новотошківського, Луганського та Зайцевого.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення, ще один – бойове травмування.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не було.

Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу