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      На Донбасі загинув український військовий

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      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / shutterstock.com

      24 вересня на окупованому Донбасі під час ворожого обстрілу український військовий отримав поранення та загинув.

      Робоча група військової служби правопорядку ЗС України з'ясовує усі обставини події.

      Зверніть увагу: Окупанти на Донбасі готуються до масштабних військових навчань, – розвідка

      Наразі ім'я героя невідоме.

      Упродовж доби 23 вересня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій за минулу добу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення.

      Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      Важливо: Скільки мирних жителів загинули на Донбасі за час війни: страшне число

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Жертви Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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