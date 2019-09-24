На Донбасі загинув український військовий

24 вересня на окупованому Донбасі під час ворожого обстрілу український військовий отримав поранення та загинув.

Робоча група військової служби правопорядку ЗС України з'ясовує усі обставини події.

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Наразі ім'я героя невідоме.

Упродовж доби 23 вересня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій за минулу добу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення.

Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу