Окупанти на Донбасі готуються до масштабних військових навчань, – розвідка

На тимчасово окупованих територіях ворог веде активні тренування. Командування російських збройних сил почало підготовку до чергового етапу військових навчань.

Контроль цих заходів здійснюють офіцери штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил РФ. Про це інформують українські розвідники.

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З 25 по 28 вересня у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) окупанти проведуть масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. Наразі проходять навчання так звані "військові комісаріати". Вони готуються до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації,

– мовиться в офіційному повідомленні Міноборони.

Розвідники додають: особливу увагу приділяють особам, які вже отримали російські паспорти. Їх до незаконних збройних формувань збираються прикликати першими.

Раніше на кордоні з Україною Росія завершувала формування трьох російських дивізій, а на навчаннях "Кавказ-2020 Росія планує відпрацювати фактичне вторгнення в Україну.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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