16:46
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Окупанти на Донбасі готуються до масштабних військових навчань, – розвідка

      459 Читать новость на русском
      Російські окупанти проведуть навчання на Донбасі
      Російські окупанти проведуть навчання на Донбасі / Ілюстративне фото

      На тимчасово окупованих територіях ворог веде активні тренування. Командування російських збройних сил почало підготовку до чергового етапу військових навчань.

      Контроль цих заходів здійснюють офіцери штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил РФ. Про це інформують українські розвідники.

      Актуально: Німеччина видає візи жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами, – ЗМІ

      З 25 по 28 вересня у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) окупанти проведуть масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. Наразі проходять навчання так звані "військові комісаріати". Вони готуються до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації,
      – мовиться в офіційному повідомленні Міноборони.

      Розвідники додають: особливу увагу приділяють особам, які вже отримали російські паспорти. Їх до незаконних збройних формувань збираються прикликати першими.

      Раніше на кордоні з Україною Росія завершувала формування трьох російських дивізій, а на навчаннях "Кавказ-2020 Росія планує відпрацювати фактичне вторгнення в Україну.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Читайте також: Як Україна може повернути Крим і Донбас: думка Волкера

      blog_ava
      Зеленський підписав закон про План оборони України
      сьогодні
      17340
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сьогодні , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 163
      Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      сьогодні , 16:04 Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      142
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 16:00 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 3515
      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні , 15:37 Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      Ірина Поліщук 3880
      Шведська школярка Грета Тунберг із нищівною промовою виступила в ООН: хто ця юна екоактивістка
      сьогодні , 15:15 Шведська школярка Грета Тунберг із нищівною промовою виступила в ООН: хто ця юна екоактивістка
      2641
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук