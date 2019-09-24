Окупанти на Донбасі готуються до масштабних військових навчань, – розвідка
На тимчасово окупованих територіях ворог веде активні тренування. Командування російських збройних сил почало підготовку до чергового етапу військових навчань.
Контроль цих заходів здійснюють офіцери штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил РФ. Про це інформують українські розвідники.
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З 25 по 28 вересня у з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) окупанти проведуть масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. Наразі проходять навчання так звані "військові комісаріати". Вони готуються до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації,
– мовиться в офіційному повідомленні Міноборони.
Розвідники додають: особливу увагу приділяють особам, які вже отримали російські паспорти. Їх до незаконних збройних формувань збираються прикликати першими.
Раніше на кордоні з Україною Росія завершувала формування трьох російських дивізій, а на навчаннях "Кавказ-2020 Росія планує відпрацювати фактичне вторгнення в Україну.
Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу
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