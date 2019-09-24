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      Оккупанты на Донбассе готовятся к масштабным военным учениям, – разведка

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      Российские оккупанты проведут учения на Донбассе
      Российские оккупанты проведут учения на Донбассе / Иллюстративное фото

      На временно оккупированных территориях враг ведет активные тренировки. Командование российских вооруженных сил начало подготовку к очередному этапу военных учений.

      Контроль этих мероприятий осуществляют офицеры штаба 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ. Об этом информируют украинские разведчики.

      Актуально: Германия выдает визы жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами, – СМИ

      С 25 по 28 сентября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оккупанты проведут масштабные командно-штабные мобилизационные учения. Сейчас проходят учения так называемые "военные комиссариаты". Они готовятся к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации,
      – говорится в официальном сообщении Минобороны.

      Разведчики добавляют: особое внимание уделяется лицам, которые уже получили российские паспорта. Их в незаконные вооруженные формирования собираются призывать первыми.

      Ранее на границе с Украиной Россия завершала формирование трех российских дивизий, а на учениях "Кавказ-2020" Россия планирует отработать фактическое вторжение в Украину.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

      Читайте также: Как Украина может вернуть Крым и Донбасс: мнение Волкера

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Донецка Операция Объединенных сил
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