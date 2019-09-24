Оккупанты на Донбассе готовятся к масштабным военным учениям, – разведка

На временно оккупированных территориях враг ведет активные тренировки. Командование российских вооруженных сил начало подготовку к очередному этапу военных учений.

Контроль этих мероприятий осуществляют офицеры штаба 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ. Об этом информируют украинские разведчики.

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С 25 по 28 сентября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оккупанты проведут масштабные командно-штабные мобилизационные учения. Сейчас проходят учения так называемые "военные комиссариаты". Они готовятся к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации,

– говорится в официальном сообщении Минобороны.

Разведчики добавляют: особое внимание уделяется лицам, которые уже получили российские паспорта. Их в незаконные вооруженные формирования собираются призывать первыми.

Ранее на границе с Украиной Россия завершала формирование трех российских дивизий, а на учениях "Кавказ-2020" Россия планирует отработать фактическое вторжение в Украину.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала

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