На Донбассе погиб украинский военный

24 сентября на оккупированном Донбассе во время вражеского обстрела украинский военный получил ранения и погиб.

Рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины выясняет все обстоятельства происшествия.

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Сейчас имя героя неизвестно.

В течение суток 23 сентября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий за минувшие сутки два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Отметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

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Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала