19:38
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин поднимает боевой дух армии. Смотрины невесты для Пыни
      Вєсті Кремля
      22:01, 23 сентября
      Вести.UA: Повышение зарплат Шредингера. Не виноват Труба, Портнов сам пришел
      Вєсті.UA
      19:58, 23 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      На Донбассе погиб украинский военный

      122 Читати новину українською
      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / shutterstock.com

      24 сентября на оккупированном Донбассе во время вражеского обстрела украинский военный получил ранения и погиб.

      Рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины выясняет все обстоятельства происшествия.

       Обратите внимание: Оккупанты на Донбассе готовятся к масштабным военным учениям, – разведка

      Сейчас имя героя неизвестно.

      В течение суток 23 сентября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий за минувшие сутки два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

      Отметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

       Важно: Сколько мирных жителей погибли на Донбассе за время войны: страшное число 

       окуповані райони донбасу

      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
      сегодня
      2912
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      сегодня , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      Світлана Попова 28
      Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      сегодня , 18:50 Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      109
      Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      сегодня , 18:40 Сергей Князев: карьера, личная жизнь, деятельность на посту главы Нацполиции
      163
      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      сегодня , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      Блог Соцмережі 607
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 219
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук