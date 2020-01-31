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      На Донбассе боевики готовят принудительный призыв и собирают данные о людях

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      На Донбассе боевики готовят принудительный призыв на военную службу / apostrophe.ua

      На Донбассе пророссийские боевики собирают персональные данные местных жителей для проведения принудительного призыва на службу в рядах незаконных вооруженных формирований. Ради этого оккупанты занимаются агитационной кампанией с привлечением местных СМИ.

      Российские оккупационные силы также через свои "военные комиссариаты" собирают персональные данные на местных предприятиях и в "государственных учреждениях" о лицах, которые подлежат принудительному призыву на службу, сообщили в Минобороны со ссылкой на разведку.

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      Сейчас некомплект личного состава российских оккупационных войск частично покрывается наемниками из РФ, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения,
      – отметили в разведке.

      Там добавили, что командиры подразделений втайне от командования удерживают на службе лиц с криминальным прошлым.

      окуповані території Донбасу ОРДЛО окупована Донеччина Луганщина
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины СМИ Российская пропаганда Міністерство оборони України Пророссийские боевики Война на Донбассе Оккупированные территории
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