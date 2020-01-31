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      На Донбасі бойовики готують примусовий призов і збирають дані про людей

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      На Донбасі бойовики готують примусовий призов на військову службу / apostrophe.ua

      На Донбасі проросійські бойовики збирають персональні дані місцевих жителів для проведення примусового призову на службу в лавах незаконних збройних формувань. Задля цього окупанти займаються агітаційною кампанією із залученням місцевих ЗМІ.

      Російські окупаційні сили також через свої "військові комісаріати" збирають персональні дані на місцевих підприємствах та в "державних установах" про осіб, які підлягають примусовому призову на службу, повідомили в Міноборони з посиланням на розвідку.

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      Наразі некомплект особового складу російських окупаційних військ частково покривається найманцями з РФ, що пов’язано з відсутністю достатньої кількості добровольців з місцевого населення,
      – зауважили в розвідці.

      Там додали, що командири підрозділів приховано від командування утримують на службі осіб з кримінальним минулим.

      окуповані території Донбасу ОРДЛО окупована Донеччина Луганщина
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України ЗМІ Окуповані території Війна на Донбасі Проросійські бойовики Міністерство оборони України Російська пропаганда
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