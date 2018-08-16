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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Донбассе боевики наращивают количество военной техники

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Ситуация в районе проведения ООС остается напряженной
Ситуация в районе проведения ООС остается напряженной / expres.ua

Ситуация на Востоке идет к обострению. Наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют накопления боевиками военной техники на оккупированной территории Донбасса.

Об этом информировал пресс-центр ООС.

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В частности, беспилотник миссии обнаружил новое скопление "Градов", гаубиц, танков и пушек врага. В частности, 6 реактивных систем залпового огня возле оккупированного города Хрустальный, бывший Красный Луч, Луганской области.

Также в ОБСЕ зафиксировали перевозку двух танков на грузовых платформах вблизи населенного пункта Нагорное на Луганщине. Ранее в том же направлении наблюдатели фиксировали еще и накопление ствольной артиллерии и гаубиц. Не медлят боевики и с применением своего тяжелого вооружения.

Накануне, на Мариупольском направлении погиб морской пехотинец. Еще трое солдат были ранены. Днем враг 16 раз открывал огонь по позициям украинского войска.

Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Крымского, Опытного, Лебединского и Широкино. А возле Гнутово били из запрещенных минометов. К счастью, обошлось без потерь.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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