Сутки на фронте: ситуация в районе проведения ООС остается напряженной

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако вполне контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Оккупационные войска России вели прицельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Также замечено применение минометов калибром 120 и 82 миллиметров.



По позициям противник 43 раза открывал огонь, 6 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.



Противник обстреливал из минометов калибром 120 миллиметров Светлодарск и Гнутово, а калибром 82 миллиметра – защитников Крымского, Луганского и Гнутово.



Обстрелы осуществлялись по защитникам Новозвановки, Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.



На участке разведения сторон в Станице Луганской зафиксировали провокацию. Оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия. В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.



Боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток трижды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное. Этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска.



Двух оккупантов уничтожено, трое получили ранения.