Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады

Юный боец "Королевской" бригады ВСУ Роман Карапинка во второй части интервью сайту 24 канала рассказал, что переосмыслил под влиянием войны, чего больше всего боится при возвращении к мирной жизни и почему в ближайшее время стоит ожидать штурма.

Читайте первую часть интервью с Романом Карапинкой: Бежать от войны бессмысленно, – боец 24 бригады о ситуации на фронте и планах боевиков

Как родители относятся сейчас к твоему пребыванию в ООС?

Сначала очень переживали, чуть не каждых два часа звонили. Я им объяснял, что на некоторые вопросы не могу ответить по телефону. Обычное дело. Прошел месяц-второй – смирились. И сейчас диалог примерно такой:

– Как твои дела?

– Нормально.

– Тихо?

– Конечно...

Домашние дела тоже стараюсь не обсуждать.

Не удивительно, что родители уважают твой выбор, ведь тебя наградило Минобороны за образцовую службу. Как удалось не иметь ни одного "залета"?

Но как иначе? Я шел сюда с осознанием, что нужно делать, с ориентирами и ответственностью за то, что делаю.

Твои собратья рассказали, что ты также "нарешал" через волонтеров недешевый и важный прицел. Как это было?

Я не люблю просить людей на "гражданке" мне помочь. Совесть не позволяет, ибо имею зарплату. Но так случилось, что мама контактирует с волонтером, которая занимается гуманитарной помощью. Я как-то обмолвился, что нуждаемся в ночнике к планке пикатини к автомату, чтобы лучше и более кучно ночью вести огонь.

Ты не представляешь, как оно, когда противник ночью стреляет, а рядом с ним хлоп-хлоп!.. И он не понимает, что вокруг происходит. Даже ночью они ругались: "Как вы, укропі, ето делаете?"

Это, видимо, приятно слышать...

Ага. Волонтерам такие рассказы как мед на уши. Так вот мы ждали этого монокуляра три месяца. Прицел пришел из Америки. Когда узнал цену, был шокирован... Не ожидал такой помощи. Словом, тетя Люда постаралась, и спасибо ей за это. До сих пор "поздравляем" с помощью монокуляра врага!

Читайте также: Потери боевиков на Донбассе: украинский военный показал фото ликвидированных террористов

Бытует мнение, что волонтеры выгорают и берут паузу сейчас все чаще... Так и на твоем опыте?

Не совсем. Сейчас большинство волонтеров, которые реально помогают, – это родители, которые потеряли сына, или жены, которых до сих пор при слове "мобилизация" шарахает. Это люди, которые знают, что такое война, и осознают ее цену. И вот эти люди не выгорают...

А как вы "тролите" боевиков?

Как-то тролили пустив красный сигнал с криком "Вперед в атаку!" И следили через тепловизор за их смешным перемещением.

Знаешь, что меня удивляло? У них совсем нет слаженной работы! Но это не распространяется на отдельные подразделения. Потому что когда мы сталкивались с батальоном Сомали, была немножко другая работа... Те никогда не работают впустую.

Или еще история. У нашего товарища волонтеры – музыканты, которые прислали нам стоватну колоночку. Такая хорошая. И акустика прекрасная. Вот мы врагам месяц день в день включали в шесть утра гимн Украины. И три часа проводили для них чистую украинизацию. Ты просто не представляешь, как это их кумарило!

Их просто спасало, что наша электросеть не вытаскивала, чтобы колонки работали более трех часов. Желание их "потроллить", чтобы понаблюдать за "нервотрьопкой" не давало покоя.

Ты чувствуешь, что сильно переосмыслил свою жизнь? Твоя мирная реальность после войны изменится?

В яблочко. Какой бы трагической и жестокой не была бы война, она дала понимание, что мирное время есть мирное время. В зоне боевых действий ты должен быть другим человеком, потому что этого требует ситуация и обязанность. А в мирной жизни – совсем другим.

Конечно, то, что я здесь видел и прочувствовал, как-то сквозь меня просачивается. Но я это буду приглушивать, потому что иначе меня не будут понимать люди. Те, с кем я здесь стою или имеющих непосредственное отношение к войне, меня будут понимать, но другие...

Людям, которые за четыре года привыкли к войне или делают вид, что ее нет, это будет просто неинтересно. "Ну ок, герой, а дальше что? Ты сейчас в мирном мире, чувак, делать вид, что ты контужен или еще что-то, как-то странно", – будут думать.

По возвращению я постараюсь влиться в русло мирной жизни. Война может в один прекрасный момент закончиться, и надо будет жить дальше.

Война – это то, с чем я точно не буду знакомить свою семью. И любимую девушку. Если мы создадим семью, она не будет видеть влияний войны на меня. Я избавлюсь профдеформации.

Чего больше всего боишься?

Самый большой страх: я возвращаюсь домой, а меня во время адаптации совсем не понимают люди. Боюсь, что начну вываливать душу, рассказывать "атошные" кулстори, а на меня будут смотреть широко выпученными глазами и не понимать.

Еще боюсь и не хочу потерь личного состава. Очень хочу, чтобы в том составе, в котором мы сюда заехали, в таком и выехали бы. Хочу, чтобы все остались живыми.

Как ты изменился?

За время пребывания здесь я психологически изменился. Много знакомых это говорит. Переоценил некоторые критерии своей жизни. Все приобрело другое значение.

Из серьезных изменений в характере: появилось чувство долга, усилилось чувство ответственности за людей, которые непосредственно мне подчиняются. Возникло непреодолимое желание жить и наслаждаться этой жизнью.

И неважно, сколько мне еще осталось, но хочется ее насыщать, воплощать те мечты, которые откладывал на будущее. В отпуске сделаю их реальностью не задумываясь, что это тяжело воплотить. Основное сейчас – покорить Говерлу. Вот получу первый отпуск в сентябре за время пребывания на фронте.

Читайте также: Сооснователь Veterano Coffee: Украинцы научились понимать, что завтра может и не быть

Чему еще научила тебя война?

Методам выживания. Здесь понимаешь, что порой лишний шаг не по той дороге или неосторожное движение или неправильное обращение с оружием может стоить твоей жизни или жизни товарищей.

За семь месяцев я освоил почти с нуля методы ведения боя, закономерности, почему все именно так, а не иначе, специальные тактики. Учишься воевать – делаешь выводы. Больше всего тебя учит твой горький опыт.

Эксперты говорят, что вероятно перевооружение армии может привести к освобождению Донбасса. А по-твоему, как?

Лично по моему мнению, далеко не все так просто. Потому что освобождение Донбасса и луганских территорий – это своеобразный штурм, который требует высокой квалификации. Далеко не каждый боец сможет пойти на штурм в условиях длительного ведения позиционной войны. Как бы он не кричал, что способен...

Однако думаю, что в ближайшее время будет штурм. Потому что армия поднимается, переоформляется, тактика и стратегия введения боя меняется. В ближайшее время штурм – это более, чем реально.

Почему по твоему мнению война длится так долго?

Кому выгодно, что война идет, что матери плачут, а их сыновья мрут, кое-кто остается сиротой, кое-кто остается вдовой. На самом деле много гипотез относительно причин длительного военного конфликта. Прежде всего, это потому, что на высоких уровнях все никак не могут между собой договориться.

Но в отношении штурма. Каждый должен понять, что это непростая штука. Совсем не просто брать фортификационные сооружения, которые за 4 года только укрепились. Без уверенной квалификации военных и рассматривания тактической операции: наступления, штурма, зачистки – это очень сложно. Вспомни 2014-й год: сколько было неоправданных жертв... Обидно. Надо этого избежать.

Как повысить квалификацию?

Тренировками, постоянными совместными учениями с какими-то другими родами войск, заимствованием нового опыта, навыков, методов ведения войны.

Должны делать выводы, как правильно вести гибридную войну к завершению. Военный должен быть универсальным во всех сферах: ведение огня в городе, ведение огня в окопе или против ДРГ.

При каких условиях и когда война закончится?

Желаю, чтобы она закончилась как можно быстрее.

Если еще определенные реформы в ВСУ состоятся, а они уже начались, то с первой возможностью мы получим великую победу.

Чем займешься, когда закончится контракт?

Вероятнее всего, стану частным предпринимателем. Я повар-кондитер по образованию. Успел до войны поработать в разных заведениях, освоить крутые навыки.. и мне это реально нравилось. Мечтаю начать свое дело – открыть заведение со своим видением.

А как насчет военной карьеры?

Может быть. Вижу, что положение украинской армии существенно улучшается. Молодые кадры имеют возможность искоренить начисто остатки дедовского отношения и просто строить армию так, как они видят.

Если за эти полтора года службы, что мне остались, вектор не изменится, то я уверен, что еще один контракт подпишу и буду делиться боевым опытом с собратьями.

Читайте также: Учимся действовать не в вакууме, а в боевых условиях, – бойцы завлекают в тренировки гражданских

Молодежь в силе изменить к лучшему армию и Украину вообще?

Да! Именно молодое поколение, с которым пересикаюсь и частью которого являюсь, имеет другие взгляды на жизнь и хочет чего-то нового, а не заезженных стереотипов. У нас все будущее впереди, и я верю в лучшее. Все будет Украина!

Просто инициативным людям надо давать свободу, потому что если их так будут придушивать, не обращать на их мнение внимания, не давать себя проявить, тогда и дальше будем топтаться на одном месте. Но все меняется уже сейчас...

Фото: военкор 24 канала Алексей Годзенко