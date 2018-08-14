Бежать от войны бессмысленно, – боец 24 бригады о ситуации на фронте и планах боевиков

Подписал контракт в 19 лет – и попал в вихрь российско-украинской войны. Молодой, но упорный командир отделения "Королевской" бригады Роман Карапинка полгода защищает от нашествия врага одну из самых горячих точек фронта – поселок Зайцево Донецкой области. До противника – несколько метров ...

В первой части интервью 24 каналу по телефону с фронта читайте, какая ситуация в Зайцево сейчас, произошла ли ротация боевиков, будут ли те активно привлекать к войне гражданских, а также как украинский военный сохраняет боевой дух, способствуют ли этому реформы в армии и почему юноша с волонтерской деятельности перескочил в военное дело.

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Военное дело – это что-то семейное?

Да. Отчим – бывший военный. И сводный брат с 2014-го по сей день в рядах Нацгвардии.

Как ты попал в армию?

Все началось после того, как я волонтерил – инициировал сбор помощи для бойцов. Большинство моих товарищей – бывшие "добробатовцы" или "ВСУшники", поэтому со временем и я решил испытать себя в армии. Но в ВСУ – чтобы воочию убедиться, как и что изменилось в армии с 2014-го. Взвесив все "за" и "против", хотел под другим углом на нее посмотреть – изнутри.

Однако родители не поддержали мой выбор. Повлияли "провоцирующие" истории брата о войне. Наслушавшись, родные очень переживали. Пришлось поставить их перед фактом, потому что в который раз объяснять что-то было бесполезно.

В начале 2017 года подписал контракт. Так просто закончил учебу и пошел воевать в свои 19. 20- и 21-летие встретил в рядах Вооруженных сил.

Вспомни свой первый день на фронте ... Что видел вокруг, что чувствовал?

Заехала наша бригада в Зайцево зимой, был экватор января. Да еще и смеркалось. Вот только мы сюда добрались – нас сразу начали "приветствовать" перестрелками из автоматов Калашникова и другого стрелкового оружия! Дело в том, что наш блокпост был ближайшим к сепаратистам. Такое боевое крещение – знакомство с противником. Ночка тяжелая была, помню.

А наутро что?

Стало спокойнее. Но на этой позиции первое время я шарахался всего. Не мог сориентироваться хорошо.

Как быстро адаптировался после той адской ночной перестрелки?

Из зоны комфорта выходил месяц. Долго привыкал к этой подвальной жизни, окопного передвижения. Втягивался, что когда кто-то кричит ложись, для сохранения своей жизни должен ложиться, стреляют – сразу приседаешь. Но срабатывал рефлекс выживания.

А через месяц адаптировался. Понял, как правильно вести себя, как поднимать свой уровень квалификации, как тренироваться по стрельбе и физической подготовке. Это помогло.

Расстояние от твоих позиций к врагу?

Несколько метров.

Сведения говорят, что у боевиков недавно была ротация. Это заметно?

Конечно. Они массивно готовятся к осени. В Зайцево уменьшилось и количество обстрелов, и четкость попадания с вражеской стороны. Мы сразу это замечаем, потому что такие изменения свидетельствуют о ротации.

С какого вооружения сейчас палят?

Ээээ, у нас, якобы, перемирие ... Но оно действует, пока у них или у нас находятся журналисты.

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А ведь палят. Относительно массивности и калибра: уже месяц почти не слышно ни минометных прилетов, ни тяжелого вооружения, ни 82-го калибра, ни 152-го. Но стрелковые и крупнокалиберные пулеметы делают перестрелку.

Днем у нас относительная тишина, потому что делают вид, что учитывают перемирие. А ночью совсем другая жизнь ... Начинают с подствольников "ВОГами" обстреливать. Увеличивается интенсивность попадания. Они, так сказать, хотят спровоцировать на ответ. Но мы не очень хотим нарушать "тишину".

Кто, по-твоему, преимущественно воюет с вами: ополченцы или российские кадровики?

Мы воюем с квалифицированными группировками. Те могут неделю молчать, а неделю прицельно бить, неделю вести снайперский огонь, а неделю просто пускать очереди с трассеров, маяча, что за нами следят ...

Эксперты отмечают, что боевики готовят ротацию городского населения. Насколько это соответствует действительности?

Это вполне вероятно. Потому что некоторые из гражданских свято верит, что "Путин – батюшка, а Россия – матушка". Вражеская пропаганда до сих пор присутствует и уровень ее высок. Но не понимаю, почему ее корни еще не обрезаны ... Я много наблюдал за настроениями боевиков, с каким энтузиазмом те порой заезжают и как отсюда бегут только потому, что к ним на их Родине относятся, как к мясу.

В России вообще все очень подло. Расскажу немного о вражеских кадровиках. Когда те сюда заезжали, то даже не знали, куда едут! У них просто забирали российские паспорта и отдавали "бумажки" псевдореспублик. Какому нормальному человеку это бы понравилось?

Если местные жители пойдут за боевиков – оправдать их невозможно! Но хотя бы понять причины можно ... Пропаганда настолько сильна, что они верят, что поступают правильно.

Но как можно "сливать" свою землю? Я бы страшно не хотел, чтобы эта война и разруха пришли, например, в мой Львов. Я бы зубами, руками, ногами упирался, выгрызал бы победу, чтобы мой город не попал в лапы грязного противника!

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Как сейчас живут местные в Зайцево? Помогаете им?

Конечно, помогаем. Как заехали сюда, первое дело – знакомство с местными жителями. Ведь нужно понять, кто рядом с тобой, и за кого все эти люди.

Здесь не без проблем. Ведь они за 4 года привыкли жить в подвалах. В домах почти никого нет. Мы им первое время помогали с продовольствием, то от себя лично привозили из городов. Просто понимали, что люди тоже за эти годы от тех тушонок и консервов в жестяных банках повпадали в депрессию.

Сколько, по твоим подсчетам, осталось гражданских?

Несколько десятков. Преимущественно пожилые люди – те, кому за 50 лет. Кто-то остался, потому что некуда деваться, другие просто не хотят уезжать.

Но больше всего меня удивило, что здесь в основном живут женщины пенсионного возраста практически без мужчин. У меня возникает логичное утверждение, что практически все их мужчины – те, против кого мы стоим ...

Как эти женщины относятся к нашим военным?

Были моменты, когда они радовались, называли нас своими "солдатиками", давали компотики и говорили чувствовать себя как дома. Но это не совсем так, к счастью. Они здороваются всегда на украинском: часто слышу от них "Доброго дня". Но с местными как? Доверяешь – но проверяй.

Боятся вас?

Думаю, просто смирились с этим. Как-то спросил, когда им лучше: когда здесь стояли ополченцы, или когда мы. А она говорит: "Что при тех, что при других стреляют". Местные уже приспособились к такой жизни за 4 года войны. Не скажу, что боятся нас, но вряд ли они особенно будут за нас "стоять".

Реформы в армии произошли за эти годы?

По сравнению с 2014-м, реформы произошли и изменения уже заметны. В частности, сейчас лучше обеспечение продовольствием, формой, экипировкой, амуницией. Осознаю, что нужны время и силы для новых улучшений.

Какие недостатки имеет армейская служба по контракту?

По-моему мнению, самое тяжелое – "совковое" отношение к нынешним методам введения войны на высших уровнях командования. Почему мы должны учиться по уставу 1943 года? "Совковое" мышление, которое пустило метастазы в этап реформирования армии, слабо искореняется со временем. Надеюсь, что эта проблема со временем решится.

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Много ли контрактников уволились из-за низкого денежного обеспечения? По оценкам экспертов, с изменением соцстандартов выплата военным не очень отличается от средней зарплаты по Украине ... Настолько остро стоит эта проблема?

Скажу другое: реально не хватает людей определенной квалификации. Военного, который должен продолжать учиться на БМП-2, из-за нехватки кадров отправляют учиться на гранатометчика. То есть, человек, который уже имеет квалификацию и опыт, должен осваивать другую сферу, так в этом нуждаются документы.

А по мотивации ... Если армия будет улучшаться, люди сами приобщаться к ее рядам.

А все-таки как сейчас поощрять людей вступать в ряды ВСУ?

Надо показывать людям, что в армии не все так плохо. Что здесь не только, мол, "дедовщина" и "отрыжки" "совков". Прежде всего, это благородная профессия и реально интересная работа. Ты не сидишь на месте, а все время совершенствуешься, работаешь с людьми и различными типами вооружения, поднимаешь свой уровень и постоянно учишься.

Имидж Вооруженных Сил зависит от самих военнослужащих. Важно сейчас военным понимать, что они являются лицом армии и всей Украины в общем. Форму надо носить с чувством гордости, ответственности и долга.

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Мне кажется, у украинцев должно быть чувство долга перед своими родными, государством и Конституцией, которая гласит, что надо защищать суверенитет и территориальную целостность страны. В таком случае твой вопрос риторический. Каждый сам должен осознавать.

Поэтому идти или нет в ряды ВСУ – дело каждого. Вон, некоторые не понимают, зачем воевать, и считают, что лучше поехать в Польшу ...

Почему тебе сейчас поехать в Польшу от войны недопустимо?

Я за 21 год понял тенденцию, сколько не беги от решения проблемы – она ​​со временем тебя настигнет. И с такой силой обрушится на голову – будешь ругать себя, почему раньше ее не решил!

А еще это выглядит настоящей трусостью. Мой собрат здесь за 7 месяцев съел большую ложку дегтя, чем я. Представь: я его поддерживаю, слушаю внимательно и нагло говорю, что бегу от войны в Польшу? Мне просто совесть не позволит ни такое решение принять, ни такой бред выжечь. Это не решение проблемы. Бежать от войны глупо!

Как ты отдыхаешь в свободное время?

Знаешь, какое новое хобби овладел? Ты будешь удивлена ​​... Называется "отоспаться!" На сон далеко не всегда хватает времени ...

Расскажи, что для тебя братство. Как изменилось чувство дружбы?

Для меня дружба приобрела совершенно иной смысл. В общественной жизни я называл "корефанами" тех, с кем проводил много времени или работал. И не более. Они уже забыли меня и ни разу не набрали за полгода.

А на войне все иначе. Я ценю каждого, с кем здесь стою и кого здесь знаю. Потому что эти люди проверенные горьким опытом ведения боя. Во время сильных боев мы были бок о бок, они прикрывали мою спину, я – их. Благодарен каждому. Знаю эти люди не бросят меня на поле боя и не дадут заднюю. Это очень много значит.

Очень важна психологическая поддержка. Мы всегда общаемся про общественную жизнь, чтобы не зацикливаться на том, что идет война и надо вражескую падлу "мочить".

Какие топ-темы для общений?

Со мной стоит молодой контингент, поэтому мы говорим о том, как жили и отдыхали до этого на "гражданке". О девушках тоже говорим.

Девушка ждет тебя?

Думаю, да.

Что тебя мотивирует быть в армии?

Мне нравится моя работа. Не понимаю людей, которые ненавидят свою работу, но терпят ее из-за денег. От процесса надо получать удовольствие. Не подумай аморально, что мне в кайф людей убивать. Не в том дело. Я наслаждаюсь активным обучением, методике, выходом из зоны своего комфорта. Нравится развиваться в этой сфере.

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А что помогает сохранять боевой дух?

Его усиливает вера и уверенность в том, что я делаю правильное дело. Мой долг быть здесь, как и каждый, кто рядом со мной. Я защищаю свою землю и не пускаю врага дальше в мирные города, где есть согласие и спокойствие. Это больше мотивирует и заряжает. Каждый день мне дает заряд на новые действия и решительные решения.

Продолжение интервью читайте на сайте 24 канала вскоре ...

Фото: военкор 24 канала Алексей Годзенко