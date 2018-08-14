Бежать от войны бессмысленно, – боец 24 бригады о ситуации на фронте и планах боевиков
Подписал контракт в 19 лет – и попал в вихрь российско-украинской войны. Молодой, но упорный командир отделения "Королевской" бригады Роман Карапинка полгода защищает от нашествия врага одну из самых горячих точек фронта – поселок Зайцево Донецкой области. До противника – несколько метров ...
В первой части интервью 24 каналу по телефону с фронта читайте, какая ситуация в Зайцево сейчас, произошла ли ротация боевиков, будут ли те активно привлекать к войне гражданских, а также как украинский военный сохраняет боевой дух, способствуют ли этому реформы в армии и почему юноша с волонтерской деятельности перескочил в военное дело.
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Военное дело – это что-то семейное?
Да. Отчим – бывший военный. И сводный брат с 2014-го по сей день в рядах Нацгвардии.
Как ты попал в армию?
Все началось после того, как я волонтерил – инициировал сбор помощи для бойцов. Большинство моих товарищей – бывшие "добробатовцы" или "ВСУшники", поэтому со временем и я решил испытать себя в армии. Но в ВСУ – чтобы воочию убедиться, как и что изменилось в армии с 2014-го. Взвесив все "за" и "против", хотел под другим углом на нее посмотреть – изнутри.
Однако родители не поддержали мой выбор. Повлияли "провоцирующие" истории брата о войне. Наслушавшись, родные очень переживали. Пришлось поставить их перед фактом, потому что в который раз объяснять что-то было бесполезно.
В начале 2017 года подписал контракт. Так просто закончил учебу и пошел воевать в свои 19. 20- и 21-летие встретил в рядах Вооруженных сил.
Вспомни свой первый день на фронте ... Что видел вокруг, что чувствовал?
Заехала наша бригада в Зайцево зимой, был экватор января. Да еще и смеркалось. Вот только мы сюда добрались – нас сразу начали "приветствовать" перестрелками из автоматов Калашникова и другого стрелкового оружия! Дело в том, что наш блокпост был ближайшим к сепаратистам. Такое боевое крещение – знакомство с противником. Ночка тяжелая была, помню.
А наутро что?
Стало спокойнее. Но на этой позиции первое время я шарахался всего. Не мог сориентироваться хорошо.
Как быстро адаптировался после той адской ночной перестрелки?
Из зоны комфорта выходил месяц. Долго привыкал к этой подвальной жизни, окопного передвижения. Втягивался, что когда кто-то кричит ложись, для сохранения своей жизни должен ложиться, стреляют – сразу приседаешь. Но срабатывал рефлекс выживания.
А через месяц адаптировался. Понял, как правильно вести себя, как поднимать свой уровень квалификации, как тренироваться по стрельбе и физической подготовке. Это помогло.
Расстояние от твоих позиций к врагу?
Несколько метров.
Сведения говорят, что у боевиков недавно была ротация. Это заметно?
Конечно. Они массивно готовятся к осени. В Зайцево уменьшилось и количество обстрелов, и четкость попадания с вражеской стороны. Мы сразу это замечаем, потому что такие изменения свидетельствуют о ротации.
С какого вооружения сейчас палят?
Ээээ, у нас, якобы, перемирие ... Но оно действует, пока у них или у нас находятся журналисты.
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А ведь палят. Относительно массивности и калибра: уже месяц почти не слышно ни минометных прилетов, ни тяжелого вооружения, ни 82-го калибра, ни 152-го. Но стрелковые и крупнокалиберные пулеметы делают перестрелку.
Днем у нас относительная тишина, потому что делают вид, что учитывают перемирие. А ночью совсем другая жизнь ... Начинают с подствольников "ВОГами" обстреливать. Увеличивается интенсивность попадания. Они, так сказать, хотят спровоцировать на ответ. Но мы не очень хотим нарушать "тишину".
Кто, по-твоему, преимущественно воюет с вами: ополченцы или российские кадровики?
Мы воюем с квалифицированными группировками. Те могут неделю молчать, а неделю прицельно бить, неделю вести снайперский огонь, а неделю просто пускать очереди с трассеров, маяча, что за нами следят ...
Эксперты отмечают, что боевики готовят ротацию городского населения. Насколько это соответствует действительности?
Это вполне вероятно. Потому что некоторые из гражданских свято верит, что "Путин – батюшка, а Россия – матушка". Вражеская пропаганда до сих пор присутствует и уровень ее высок. Но не понимаю, почему ее корни еще не обрезаны ... Я много наблюдал за настроениями боевиков, с каким энтузиазмом те порой заезжают и как отсюда бегут только потому, что к ним на их Родине относятся, как к мясу.
В России вообще все очень подло. Расскажу немного о вражеских кадровиках. Когда те сюда заезжали, то даже не знали, куда едут! У них просто забирали российские паспорта и отдавали "бумажки" псевдореспублик. Какому нормальному человеку это бы понравилось?
Если местные жители пойдут за боевиков – оправдать их невозможно! Но хотя бы понять причины можно ... Пропаганда настолько сильна, что они верят, что поступают правильно.
Но как можно "сливать" свою землю? Я бы страшно не хотел, чтобы эта война и разруха пришли, например, в мой Львов. Я бы зубами, руками, ногами упирался, выгрызал бы победу, чтобы мой город не попал в лапы грязного противника!
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Как сейчас живут местные в Зайцево? Помогаете им?
Конечно, помогаем. Как заехали сюда, первое дело – знакомство с местными жителями. Ведь нужно понять, кто рядом с тобой, и за кого все эти люди.
Здесь не без проблем. Ведь они за 4 года привыкли жить в подвалах. В домах почти никого нет. Мы им первое время помогали с продовольствием, то от себя лично привозили из городов. Просто понимали, что люди тоже за эти годы от тех тушонок и консервов в жестяных банках повпадали в депрессию.
Сколько, по твоим подсчетам, осталось гражданских?
Несколько десятков. Преимущественно пожилые люди – те, кому за 50 лет. Кто-то остался, потому что некуда деваться, другие просто не хотят уезжать.
Но больше всего меня удивило, что здесь в основном живут женщины пенсионного возраста практически без мужчин. У меня возникает логичное утверждение, что практически все их мужчины – те, против кого мы стоим ...
Как эти женщины относятся к нашим военным?
Были моменты, когда они радовались, называли нас своими "солдатиками", давали компотики и говорили чувствовать себя как дома. Но это не совсем так, к счастью. Они здороваются всегда на украинском: часто слышу от них "Доброго дня". Но с местными как? Доверяешь – но проверяй.
Боятся вас?
Думаю, просто смирились с этим. Как-то спросил, когда им лучше: когда здесь стояли ополченцы, или когда мы. А она говорит: "Что при тех, что при других стреляют". Местные уже приспособились к такой жизни за 4 года войны. Не скажу, что боятся нас, но вряд ли они особенно будут за нас "стоять".
Реформы в армии произошли за эти годы?
По сравнению с 2014-м, реформы произошли и изменения уже заметны. В частности, сейчас лучше обеспечение продовольствием, формой, экипировкой, амуницией. Осознаю, что нужны время и силы для новых улучшений.
Какие недостатки имеет армейская служба по контракту?
По-моему мнению, самое тяжелое – "совковое" отношение к нынешним методам введения войны на высших уровнях командования. Почему мы должны учиться по уставу 1943 года? "Совковое" мышление, которое пустило метастазы в этап реформирования армии, слабо искореняется со временем. Надеюсь, что эта проблема со временем решится.
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Много ли контрактников уволились из-за низкого денежного обеспечения? По оценкам экспертов, с изменением соцстандартов выплата военным не очень отличается от средней зарплаты по Украине ... Настолько остро стоит эта проблема?
Скажу другое: реально не хватает людей определенной квалификации. Военного, который должен продолжать учиться на БМП-2, из-за нехватки кадров отправляют учиться на гранатометчика. То есть, человек, который уже имеет квалификацию и опыт, должен осваивать другую сферу, так в этом нуждаются документы.
А по мотивации ... Если армия будет улучшаться, люди сами приобщаться к ее рядам.
А все-таки как сейчас поощрять людей вступать в ряды ВСУ?
Надо показывать людям, что в армии не все так плохо. Что здесь не только, мол, "дедовщина" и "отрыжки" "совков". Прежде всего, это благородная профессия и реально интересная работа. Ты не сидишь на месте, а все время совершенствуешься, работаешь с людьми и различными типами вооружения, поднимаешь свой уровень и постоянно учишься.
Имидж Вооруженных Сил зависит от самих военнослужащих. Важно сейчас военным понимать, что они являются лицом армии и всей Украины в общем. Форму надо носить с чувством гордости, ответственности и долга.
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Мне кажется, у украинцев должно быть чувство долга перед своими родными, государством и Конституцией, которая гласит, что надо защищать суверенитет и территориальную целостность страны. В таком случае твой вопрос риторический. Каждый сам должен осознавать.
Поэтому идти или нет в ряды ВСУ – дело каждого. Вон, некоторые не понимают, зачем воевать, и считают, что лучше поехать в Польшу ...
Почему тебе сейчас поехать в Польшу от войны недопустимо?
Я за 21 год понял тенденцию, сколько не беги от решения проблемы – она со временем тебя настигнет. И с такой силой обрушится на голову – будешь ругать себя, почему раньше ее не решил!
А еще это выглядит настоящей трусостью. Мой собрат здесь за 7 месяцев съел большую ложку дегтя, чем я. Представь: я его поддерживаю, слушаю внимательно и нагло говорю, что бегу от войны в Польшу? Мне просто совесть не позволит ни такое решение принять, ни такой бред выжечь. Это не решение проблемы. Бежать от войны глупо!
Как ты отдыхаешь в свободное время?
Знаешь, какое новое хобби овладел? Ты будешь удивлена ... Называется "отоспаться!" На сон далеко не всегда хватает времени ...
Расскажи, что для тебя братство. Как изменилось чувство дружбы?
Для меня дружба приобрела совершенно иной смысл. В общественной жизни я называл "корефанами" тех, с кем проводил много времени или работал. И не более. Они уже забыли меня и ни разу не набрали за полгода.
А на войне все иначе. Я ценю каждого, с кем здесь стою и кого здесь знаю. Потому что эти люди проверенные горьким опытом ведения боя. Во время сильных боев мы были бок о бок, они прикрывали мою спину, я – их. Благодарен каждому. Знаю эти люди не бросят меня на поле боя и не дадут заднюю. Это очень много значит.
Очень важна психологическая поддержка. Мы всегда общаемся про общественную жизнь, чтобы не зацикливаться на том, что идет война и надо вражескую падлу "мочить".
Какие топ-темы для общений?
Со мной стоит молодой контингент, поэтому мы говорим о том, как жили и отдыхали до этого на "гражданке". О девушках тоже говорим.
Девушка ждет тебя?
Думаю, да.
Что тебя мотивирует быть в армии?
Мне нравится моя работа. Не понимаю людей, которые ненавидят свою работу, но терпят ее из-за денег. От процесса надо получать удовольствие. Не подумай аморально, что мне в кайф людей убивать. Не в том дело. Я наслаждаюсь активным обучением, методике, выходом из зоны своего комфорта. Нравится развиваться в этой сфере.
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А что помогает сохранять боевой дух?
Его усиливает вера и уверенность в том, что я делаю правильное дело. Мой долг быть здесь, как и каждый, кто рядом со мной. Я защищаю свою землю и не пускаю врага дальше в мирные города, где есть согласие и спокойствие. Это больше мотивирует и заряжает. Каждый день мне дает заряд на новые действия и решительные решения.
Продолжение интервью читайте на сайте 24 канала вскоре ...
Фото: военкор 24 канала Алексей Годзенко