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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиція, – штаб ООС

27 Читать новость на русском
Ранкове зведення ООС
Ранкове зведення ООС / фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 10 серпня, противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Про це інформує штаб ООС.

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Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Луганського, Залізного, Шумів, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів наші позиції біля Лебединського та Шумів, що на Горлівському напрямку,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі обстріляли позиції українських захисників біля Павлополя та Гнутового.

Внаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.

 

Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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