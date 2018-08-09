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Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка

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Скільки отримують військові?
Скільки отримують військові? / 24 канал

Понад 10 тисяч військовослужбовців пішли з лав Збройних сил України через низьку заробітну плату за перші місяці 2018 року, та ще майже 20 тисяч планують звільнитися до кінця року.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак у листі прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Зазначалося, що на початку 2016 року мінімальний розмір грошового забезпечення був 7 тисяч гривень, що дорівнювало приблизно п'яти розмірам мінімальної зарплати та майже 1,6 розміра середньої зарплати по Україні. Проте, як наголошував Полторак, підвищення з 1 січня 2017 року соцстандартів погіршило матеріальне становище військових і спровокувало їх відтік з ЗСУ.

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Журналісти 24 каналу підготували інфографіку, у якій порівняли нинішні зарплати військовослужбовців залежно від звання, посади та перебування в зоні ООС на лінії зіткнення або поза нею з середньою платнею в Україні.

Так, середня зарплата в Україні станом на червень 2018 року, за даними Мінфіну, становила 9 141 гривню. Отримуємо неочікувані дані: військовослужбовці рядового і сержантського складу, які не перебувають в зоні ООС, отримують переважно на 5-7% менше середньої платні. 

Бачимо, що й грошове забезпечення військових офіцерського складу теж не надто перевищує середню зарплату. Так, лейтенант отримує на 4% більше, а командир – на 20%. І лише виплати підполковникам і полковникам на 1,42 та 1,75 рази відповідно більші за середню платню в Україні.

А от винагорода за участь в ООС змінює картинку.

За перебування не на лінії зіткнення, себто на 2-ій або 3-ій лінії фронту, військовослужбовець отримує надбавку у розмірі 4,5 тисячі гривень.

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За перебування на лінії зіткнення – на 1-ій лінії фронту – військовослужбовець отримує надбавку у розмірі 10 тисяч гривень.

Виявляється, що заробітні плати військових рядового і сержантського складно включно з винагородою за участь в зоні ООС дорівнюють приблизно 1,5 – 1,8 розміру середньої платні в Україні.

Натомість, грошове забезпечення військових офіцерського складу становить у середньому більше у 1,5 – 3 рази, залежно від перебування на лінії зіткнення або поза нею. 

Саме тому, як повідомляв 24 Канал, Міноборони України попросило виділити 4,5 мільярдів гривень на підвищення зарплат військовим. Зокрема, у відомстві хочуть з 1 жовтня підвищити виплати рядовому складу – до 9 тисяч гривень, а офіцерському складу – до 15,3 тисяч гривень.

Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Гроші Збройні Сили України Публікації Міністерство оборони України Статті Інфографіка
Джерело: 24 канал
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