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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Українські військові масово звільняються з лав ЗСУ: відома причина

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Українські військовові звільняються з ЗСУ через низьку зарплату
Українські військовові звільняються з ЗСУ через низьку зарплату / Фото з відкритих джерел

Лави Збройних сил України через низьку заробітну плату за перші місяці 2018 року покинули понад 10 тисяч військовослужбовців, та ще майже 20 тисяч планують звільнитися до кінця року.

Про це йдеться в листі міністра оборони України Степана Полторака відправленому на ім'я прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повідомляє інформаційний портал Ukrainian Military Pages.

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Недостатній рівень грошового забезпечення є основною причиною звільнення з лав Збройних Сил України після закінчення контракту (36% опитуваних). Всього з січня по червень звільнилося одинадцять тисяч офіцерів та контрактників, що мали військовий досвід, ще вісімнадцять тисяч має звільнитися до кінця 2018 року,
– йдеться у листі.

Зазначається, що на початку 2016 року мінімальний розмір грошового забезпечення був 7 тисяч гривень, що дорівнювало приблизно п'яти розмірам мінімальної зарплати і майже 1,6 розміру середньої зарплати по Україні. Проте, як наголошує Полторак, підвищення з 1 січня 2017 року соцстандартів погіршило матеріальне становище військових і спровокувало їх відтік з ЗСУ.

За його словами, наразі зарплата військових, які служать перший рік становить 7,5 тисяч гривень, тоді як середня зарплата по країні вища більш як тисячу гривень – 8,7 тисяч гривень.

Тому, як напередодні повідомляв 24 Канал, міністерство оборони України попросило виділити 4,5 мільярдів гривень на підвищення зарплат військовим. Зокрема, у відомстві хочуть з 1 жовтня підвищити виплати рядовому складу – до 9 тисяч гривень, а офіцерському складу – до 15,3 тисяч гривень.

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Гроші Степан Полторак Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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