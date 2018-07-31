Украинские военные массово увольняются из рядов ВСУ: известна причина

Ряды Вооруженных сил Украины из-за низкой заработной платы за первые месяцы 2018 покинули более 10 тысяч военнослужащих, и еще почти 20 тысяч планируют уволиться до конца года.

Об этом говорится в письме министра обороны Украины Степана Полторака отправленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает информационный портал Ukrainian Military Pages.

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Недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения из рядов Вооруженных Сил Украины после окончания контракта (36% опрошенных). Всего с января по июнь уволилось одиннадцать тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще восемнадцать тысяч должно уволиться до конца 2018 года,

– говорится в письме.

Отмечается, что в начале 2016 года минимальный размер денежного обеспечения был 7 тысяч гривен, что равно примерно пяти размерам минимальной зарплаты и почти 1,6 размера средней зарплаты по Украине. Однако, как отмечает Полторак, повышение с 1 января 2017 года соцстандартов ухудшило материальное положение военных и спровоцировало их отток из ВСУ.



По его словам, сейчас зарплата военных, которые служат первый год составляет 7,5 тысяч гривен, тогда как средняя зарплата по стране выше более чем на тысячу гривен – 8,7 тысяч гривен.



Поэтому, как накануне сообщал 24 Канал, министерство обороны Украины попросило выделить 4,5 миллиардов гривен на повышение зарплат военным. В частности, в ведомстве хотят с 1 октября повысить выплаты рядовому составу – до 9 тысяч гривен, а офицерскому составу – до 15,3 тысяч гривен.