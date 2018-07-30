В Минобороны хотят повысить зарплаты военным: названы суммы

Министерство обороны Украины просит выделить 4,5 миллиарда гривен на повышение зарплат военным.

Об этом сообщает портал ukrmilitary.com со ссылкой на письмо министра обороны Степана Полторака премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

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Минобороны предлагает с 1 октября повысить зарплату рядовому составу – до 9000 гривен, офицерскому составу – до 15 300 гривен.

"При таких условиях, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 года нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 миллиарда гривен, что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год", – говорится в документе.

Отмечается, что Минобороны приняло решение повысить денежное обеспечение военных с 1 октября, однако для этого нужны еще 4,5 миллиарда гривен.

На сегодня зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тысяч гривен.