В Міноборони хочуть підвищити зарплати військовим: названо суми

Міністерство оборони України просить виділити 4,5 мільярдів гривень на підвищення зарплат військовим.

Про це повідомляє портал ukrmilitary.com з посиланням на лист міністра оборони Степана Полторака прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману.

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Міноборони пропонує з 1 жовтня підвищити зарплату рядовому складу – до 9 тисяч гривень, офіцерському складу – до 15,3 тисяч гривень.

"При таких умовах, для виплати грошового забезпечення у другому півріччі 2018 потрібен додатковий фінансовий ресурс в сумі 4,5 млрд гривень, що необхідно врахувати при доопрацюванні показників видатків держбюджету на 2018 рік", – йдеться в документі.

Зазначається, що Міноборони прийняло рішення підвищити грошове забезпечення військових з 1 жовтня, проте для цього потрібні ще 4,5 мільярдів гривень.

На сьогодні зарплата військовослужбовців першого року служби складає 7,5 тисяч гривень.