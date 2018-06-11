Порошенко озвучил сумму, которую украинские бойцы получают на передовой
Украинские военнослужащие, которые воюют на передней линии обороны на оккупированном Донбассе, получают 20 тысяч гривен в месяц.
Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает "УНИАН".
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Сейчас минимальное денежное обеспечение на передовой линии – 20 тысяч гривен. Это 800 долларов США, тогда как в начале агрессии России в 2014 году было 600 гривен в месяц,
– заявил глава государства.
Порошенко добавил, что государство предоставляет льготы военным, которые предусмотрены участникам боевых действий.
Кроме того, украинский президент отметил и уровень обучения личного состава, отметив, что "спецназ сейчас совершенно по-другому учат".
Также, по словам Порошенко, была запущена отдельная программа обеспечения подразделений боеприпасами.