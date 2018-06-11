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Порошенко озвучив суму, яку українські бійці отримують на передовій

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Українські бійці отримують 20 тисяч гривень у місяць за службу на передовій Донбасу
Українські бійці отримують 20 тисяч гривень у місяць за службу на передовій Донбасу / Фото з відкритих джерел

Українські військовослужбовці, які воюють на передній лінії оборони на окупованому Донбасі, отримують 20 тисяч гривень у місяць.

Про це розповів Президент України Петро Порошенко на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві, передає "УНІАН".

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Зараз мінімальне грошове забезпечення на передній лінії – 20 тисяч гривень. Це 800 доларів США, тоді як на початку агресії Росії у 2014 році було 600 гривень на місяць,
– заявив глава держави.

Порошенко додав, що держава також надає військовим пільги, які передбачені учасникам бойових дій.

Окрім того, український президент відзначив і рівень навчання особового складу, зазначивши, що "спецназ зараз абсолютно по-іншому навчають".

Також, за словами Порошенка, була запущена окрема програма забезпечення підрозділів боєприпасами.

Теги: Новини України Петро Порошенко Війна на Донбасі Гроші
Джерело: 24 Канал
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