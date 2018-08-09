Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика

Более 10 тысяч военнослужащих ушли из рядов Вооруженных сил Украины из-за низкой заработной платы за первые месяцы 2018 года, и еще почти 20 тысяч планируют уволиться до конца года.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в письме премьер-министру Владимиру Гройсману.

Отмечалось, что на начало 2016 года минимальный размер денежного обеспечения был 7 тысяч гривен, что равно примерно пяти размерам минимальной зарплаты и почти 1,6 размера средней зарплаты по Украине. Однако, как отмечал Полторак, повышение с 1 января 2017 года соцстандартов ухудшило материальное положение военных и спровоцировало их отток из ВСУ.

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Журналисты 24 канала подготовили инфографику, в которой сравнили нынешние зарплаты военнослужащих в зависимости от звания, должности и пребывания в зоне ООС на линии соприкосновения или вне ее со средней зарплатой в Украине.

Так, средняя зарплата в Украине по состоянию на июнь 2018 года, по данным Минфина, составила 9141 гривну. Получаем неожиданные данные: военнослужащие рядового и сержантского состава, которые не находятся в зоне ООС, получают преимущественно на 5-7% меньше средней зарплаты.

Видим, что и денежное обеспечение военных офицерского состава не сильно превышает среднюю зарплату. Так, лейтенант получает на 4% больше, а командир – на 20%. И только выплаты подполковникам и полковникам на 1,42 и 1,75 раза соответственно больше средней зарплаты в Украине.

А вот вознаграждение за участие в ООС меняет картину.

За пребывания не на линии соприкосновения, то есть на второй или третей линии фронта, военнослужащий получает надбавку в размере 4,5 тысячи гривен.

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За пребывание на линии соприкосновения – на первой линии фронта – военнослужащий получает надбавку в размере 10 тысяч гривен.

Оказывается, что заработные платы военных рядового и сержантского включая вознаграждение за участие в зоне ООС равны примерно 1,5 – 1,8 размера средней зарплаты в Украине.

Взамен, денежное обеспечение военных офицерского состава составляет в среднем больше в 1,5 – 3 раза, в зависимости от пребывания на линии соприкосновения или вне ее.

Именно поэтому, как сообщал 24 Канал, Минобороны Украины попросило выделить 4,5 миллиардов гривен на повышение зарплат военным. В частности, в ведомстве хотят с 1 октября повысить выплаты рядовому составу – до 9 тысяч гривен, а офицерскому составу – до 15 300 гривен.