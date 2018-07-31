Українські бійці показали, як працюють з потужною зброєю на Донбасі: цікаве відео

Українські військовослужбовці, які зараз беруть участь у проведенні Операції об'єднаних сил показали, як працюють з протитанковою зброєю СПГ-9 – гранатометом, який в народі називають "сапог".

Відповідне відео навчань ООС було опубліковано на сторінці 93 ОМБр Холодний Яр у Facebook.

Читайте також: У мережі оприлюднили вражаюче відео з випробувань керованих ракет українського виробництва

Зазначається, що тренування проводять на одному з полігонів Донбасу.

СПГ-9 – станковий протитанковий гранатомет, в народі "сапог", – ефективне і потужна зброя. Одним влучним пострілом вона готова вивести з ладу легку бронетехніку, танки і живу силу противника. Легка переносна гармата стане в нагоді при виконанні бойових завдань,

– йдеться в повідомленні.

Також у бригаді додали, що бійці разом з колегами з інших бригад "закріпляють навики наведення СПГ на різні відстані й швидкого переміщення гранатомету в разі зміни позиції".