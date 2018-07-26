У мережі оприлюднили вражаюче відео з випробувань керованих ракет українського виробництва
У мережі з'явилось захопливе відео з випробувань українських протитанкових керованих ракет, які виготовляють на замовлення Збройних сил України.
Відповідний ролик з'явився на Facebook-сторінці Конструкторського бюро "Луч".
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Випробування чергової партії сучасних протитанкових комплексів "Корсар". Державне Київське конструкторське бюро "ЛУЧ" успішно провело приймально-здавальні випробування чергової партії сучасних протитанкових керованих ракет,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це озброєння було спеціально виготовлене на замовлення Збройних сил України.
Джерело: 24 канал
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