В сети опубликовали впечатляющее видео с испытаний управляемых ракет украинского производства
В сети появилось захватывающее видео с испытаний украинских противотанковых управляемых ракет, которые изготавливают на заказ Вооруженных сил Украины.
Соответствующий ролик появился на Facebook-странице Конструкторского бюро "Луч".
Читайте также: В Украине начали производить боеприпасы, которые ранее не изготавливались: видео испытаний
Испытания очередной партии современных противотанковых комплексов "Корсар". Государственное Киевское конструкторское бюро "ЛУЧ" успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что это вооружение было специально изготовлено по заказу Вооруженных сил Украины.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Ляшко вызывает на дебаты Порошенко и Тимошенко26 июня 2015 , 16:46 1
Комендантам Евромайдана арестовали личное имущество24 января 2014 , 17:03 3
Соблазнительная и уже знаменитая фанатка "Челси" объяснила, за кем охотилась на матче "Эвертон" – МЮ5 декабря 2016 , 17:43
Игрок сборной Украины дал характеристику звездным партнерам "Фенербахче"27 февраля 2017 , 11:46