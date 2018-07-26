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В Украине начали производить боеприпасы, которые ранее не изготавливались: видео испытаний

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Испытания новых украинских боеприпасов
Испытания новых украинских боеприпасов / Кадр из видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что по решению СНБО, в Украине в кратчайшие сроки было начато производство боеприпасов, которые ранее не производились в государстве.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов сообщил, что на Гончаровском полигоне ВСУ прошли комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства.

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Состоялась важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-миллиметровых снарядов, а также 60-миллиметровых мин для новых украинских минометов,
– сообщил секретарь СНБО.

Он добавил, шо на полигоне также состоялись испытания двух модификаций 60-миллиметровых и двух модификаций 82-ммилиметрових минометов, а также "проверка безопасности характеристик при ведении огня из 120-миллиметровых минометов".

По словам Турчинова, во время испытаний все баллистические характеристики проверялись современным уникальным комплексом – мобильной радарной системой траекторных измерений. Уникальность системы заключается в том, что она может с большой точностью отслеживать траекторию не только снаряда, мины или ракеты, а даже пули.

Все испытания прошли успешно. Украинское оружие и боеприпасы показали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут приняты на вооружение ВСУ, что значительно усилит огневую способность нашей армии,
– заверил секретарь СНБО.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись испытаний нового украинского вооружения. Глава государства отметил, что это оружие разработал и производит государственный концерн "Укроборонпром".

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Теги: Новости Украины Петр Порошенко Александр Турчинов СНБО Укроборонпром Оружие
Источник: 24 канал
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