В Україні почали виробляти боєприпаси, які раніше не виготовлялися: відео випробувань

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, заявив, що за рішенням РНБО, в Україні найкоротші терміни було розпочато виробництво боєприпасів, які раніше не вироблялися в державі.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов сповістив, що на Гончарівському полігоні ЗСУ пройшли комплексні випробування боєприпасів і нової зброї українського виробництва.

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Відбулася важлива фаза випробувань найбільш дефіцитних 152-міліметрових снарядів, а також 60-міліметрових мін для нових українських мінометів,

– повідомив секретар РНБО.

Він додав, шо на полігоні також відбулися випробування двох модифікацій 60-міліметрових та двох модифікацій 82-мміліметрових мінометів, а також "перевірка безпекових характеристик під час ведення вогню зі 120-міліметрових мінометів".

За словами Турчинова, під час випробувань усі балістичні характеристики перевірялися сучасним унікальним комплексом – мобільною радарною системою траєкторних вимірювань. Унікальність системи полягає в тому, що вона може з великою точністю відслідковувати траєкторію не тільки снаряду, міни чи ракети, а навіть кулі.

Всі випробування пройшли успішно. Українська зброя та боєприпаси показали відповідність заданим характеристикам та найближчим часом будуть взяті на озброєння ЗСУ, що значно посилить вогневу спроможність нашої армії,

– запевнив секретар РНБО.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook відеозапис випробувань нової української зброї. Глава держави зазначив, що цю зброю розробив та виготовляє державний концерн "Укроборонпром".

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