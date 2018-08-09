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Бійці ЗСУ дали жорстку відсіч ворогам поблизу окупованої Горлівки

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Двоє поранених військових – це результат обстрілів проросійських найманців на Донбасі. З початку доби там зафіксували щонайменше 6 обстрілів. Однією із найзапекліших ділянок фронту сьогодні був Горлівський напрямок.

Противник обстрілював там майже усі позиції української армії, в тому числі вчинив підступний напад на контрольний пункт пропуску Майорське, який вже працював.

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На цих позиціях поблизу окупованої Горлівки останній місяць було відносно спокійно, та вже кілька днів ворог тут все частіше відкриває вогонь. 8 серпня стріляти почали посеред білого дня й посилили обстріли із приходом ночі.

Щоправда, бійці ЗСУ вчергове показали нахабному ворогу, що панькатись зі знахабнілими тут не збираються.

Після провокацій ворога отримали команду від вищого командування дати адекватну відповідь. Після адекватної відповіді з крупнокаліберного кулемета, а також ПК, ворог утихомирився, і ніч вже пройшла більш-менш тихо,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Роман.

Щоправда, стихло лише на деяких позиціях. Неподалік, на контрольному пункті Майорське обстріл почався о 6:25 ранку, коли КПВВ вже розпочало роботу. Людей терміново евакуювали й зав'язався бій. З крупнокаліберної гвинтівки влучили у Кугуар прикордонників, а саме в бронескло. Водій, який сидів там просто дивом встиг пригнутись і вижити.

Хлібне перемир'я хоча й не особливо працювало, та все ж дещо зменшило кількість та інтенсивність обстрілів. Тепер же з кожним днем терористи нарощують інтенсивність своїх обстрілів.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Горлівка
Джерело: 24 канал
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