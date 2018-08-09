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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Бойцы ВСУ дали жесткий отпор врагам вблизи оккупированной Горловки

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Двое раненых военных – это результат обстрелов пророссийских наемников на Донбассе. С начала суток там зафиксировали не менее 6 обстрелов. Одним из самых горячих участков фронта сегодня было Горловское направление.

Противник обстреливал там почти все позиции украинской армии, в том числе совершил подлое нападение на контрольный пункт пропуска Майорское, который уже работал.

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На этих позициях вблизи оккупированной Горловки последний месяц было относительно спокойно, но уже несколько дней враг здесь все чаще открывает огонь. 8 августа стрелять начали средь бела дня и усилили обстрелы с приходом ночи.

Правда, бойцы ВСУ в очередной раз показали наглому врагу, что возиться с обнаглевшими здесь не собираются.

После провокаций врага получили команду от высшего командования дать адекватный ответ. После адекватного ответа из крупнокалиберного пулемета, а также ПК, враг утихомирился, и ночь уже прошла более-менее тихо,
– рассказал военнослужащий ВСУ Роман.

Правда, стихло лишь на некоторых позициях. Неподалеку, на контрольном пункте Майорское обстрел начался в 6:25 утра, когда КПВВ уже начало работу. Людей срочно эвакуировали и завязался бой. Из крупнокалиберного винтовки попали в "Кугуар" пограничников, а именно в бронестекло. Водитель, сидевший там, просто чудом успел пригнуться и выжить.

Хлебное перемирие хотя и не особо работало, и все же несколько уменьшило количество и интенсивность обстрелов. Теперь же с каждым днем ​​террористы наращивают интенсивность своих обстрелов.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Горловка Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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