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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Потери боевиков на Донбассе: украинский военный показал фото ликвидированных террористов

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Ликвидированые боевики
Ликвидированые боевики / Коллаж 24 канал

Украинский военный опубликовал в социальной сети новые фотографии и информацию о ликвидированных на Донбассе пророссийских боевиков. Так, сообщается о 2 бойцах российских оккупационных войск, погибших 12 и 13 августа.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Согласно сообщению, 12 августа на Донбассе погиб пророссийский боевик Олег Лымарь с позывным "Аптека" родом из Перевальска. Точная дата гибели и обстоятельства требуют уточнения.

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Вторым ликвидированным пророссийским боевиком оказался Олег Рудь с позывным "Ягуар" из Донецка. Он погиб 13 августа.

К слову, в течение 14 августа на Донбассе было ликвидировано 3 пророссийских боевика, еще 7 ранены.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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