Потери боевиков на Донбассе: украинский военный показал фото ликвидированных террористов
Украинский военный опубликовал в социальной сети новые фотографии и информацию о ликвидированных на Донбассе пророссийских боевиков. Так, сообщается о 2 бойцах российских оккупационных войск, погибших 12 и 13 августа.
Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Согласно сообщению, 12 августа на Донбассе погиб пророссийский боевик Олег Лымарь с позывным "Аптека" родом из Перевальска. Точная дата гибели и обстоятельства требуют уточнения.
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Вторым ликвидированным пророссийским боевиком оказался Олег Рудь с позывным "Ягуар" из Донецка. Он погиб 13 августа.
К слову, в течение 14 августа на Донбассе было ликвидировано 3 пророссийских боевика, еще 7 ранены.