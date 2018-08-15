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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Втрати бойовиків на Донбасі: український військовий показав фото ліквідованих терористів

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Ліквідовані бойовики
Ліквідовані бойовики / Колаж 24 канал

Український військовий опублікував у соціальній мережі нові фотографії та інформацію про ліквідованих на Донбасі проросійських бойовиків. Так, повідомляється про 2 бійців російських окупаційних військ, загиблих 12 та 13 серпня.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Згідно з повідомленням, 12 серпня на Донбасі загинув проросійський бойовик Олег Лимар з позивним "Аптека" родом з Перевальська. Точна дата загибелі та обставини вимагають уточнення.

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Другим ліквідованим проросійським бойовиком виявився Олег Рудь з позивним "Ягуар" із Донецька. Він загинув 13 серпня.

До слова, протягом 14 серпня на Донбасі було ліквідовано 3 проросійських бойовиків та ще 7 поранено.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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